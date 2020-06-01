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Сексуальная Лобода показала свой образ из начала карьеры (фото)

16:10, 01 июня 2020
Звезды
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По словам певицы, в то время она носила кудряшки / Instagram Светлана Лобода

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Соответствующий снимок она опубликовала в Instagram.

По словам певицы, в то время она носила кудряшки. На свежем фото артистка вновь сделала роскошные кудри и надела майку с откровенным декольте. 

"Вначале карьеры я носила кудри. Иногда не ленюсь- кручусь. Мне идут?", - спросила она у своих подписчиков. 

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Теги: #Светлана Лобода#Лобода