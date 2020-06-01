Сексуальная Лобода показала свой образ из начала карьеры (фото)
16:10, 01 июня 2020Звезды
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На свежем фото артистка вновь сделала роскошные кудри и надела майку с откровенным декольте.
По словам певицы, в то время она носила кудряшки / Instagram Светлана Лобода
Украинская певица Светлана Лобода, которая живет и работает в России, предстала в образе, в котором выступала в начале карьеры.
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Соответствующий снимок она опубликовала в Instagram.
По словам певицы, в то время она носила кудряшки. На свежем фото артистка вновь сделала роскошные кудри и надела майку с откровенным декольте.
"Вначале карьеры я носила кудри. Иногда не ленюсь- кручусь. Мне идут?", - спросила она у своих подписчиков.
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