Сексуальная Лобода показала свой образ из начала карьеры (фото)

На свежем фото артистка вновь сделала роскошные кудри и надела майку с откровенным декольте.

Украинская певица Светлана Лобода, которая живет и работает в России, предстала в образе, в котором выступала в начале карьеры.

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Соответствующий снимок она опубликовала в Instagram.

По словам певицы, в то время она носила кудряшки. На свежем фото артистка вновь сделала роскошные кудри и надела майку с откровенным декольте.

"Вначале карьеры я носила кудри. Иногда не ленюсь- кручусь. Мне идут?", - спросила она у своих подписчиков.

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