"Love is": Светлана Лобода поразила фанатов фото с корзинами роз

Певица в откровенном "луке" сфотографировалась с корзинами роз

Певица Светлана Лобода опубликовала в Instagram фотографии, на которых она позирует рядом с двумя огромными корзинами роз.

Читайте такжеСексуальная Лобода показала свой образ из начала карьеры (фото)

На снимке Лобода предстала в черном костюме - штаны-клеши от колена с завышенной талией, топик и жакет. При этом певица игриво меняла образ с помощью жакета. Она то забрасывала его на одно плечо, то полностью надевала. Стоит отметить, что топик подчеркнул красивый пресс звезды. Это и не удивительно, ведь Светлана регулярно занимается спортом.

Несмотря на шикарный "лук" певицы, подписчики все же обратили внимание на корзины с розами. В одной корзине были алые цветы, а в другой - персикового оттенка. Звезда предложила фанатов отгадать сколько роз в каждой корзине и в результате получить денежный приз.

Как сообщал УНИАН, ранее Лобода умилила сеть трогательным фото со старшей дочерью.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram