Белла Хадид / фото instagram.com/bellahadid
Популярная супермодель Белла Хадид покрасовалась стройной фигурой на фоне пальм.
Читайте такжеСупермодель Белла Хадид сверкнула аппетитными ягодицами в бикини (фото)Красотка опубликовала серию новых снимков в своем Imstagram.
«Секрет в том, чтобы быть собой», – подписала модель фото, на которых она позирует в ярких коротких леггинсах и бюстгальтере.
В комментариях многочисленные поклонники Хадид восхитились ее образом: «Супер», «Люблю тебя», «Девушка огонь».
Белла Хадид / фото instagram.com/bellahadid
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