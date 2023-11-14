Прокуратура просит суд лишить Ступку свободы сроком на три года.

Пресс-служба Киевской городской прокуратуры сообщила, что уже состоялись судебные дебаты по делу актера Остапа Ступки и "пьяного" ДТП, которое он устроил в апреле этого года.

По данным следствия, водитель автомобиля Range Rover, двигаясь по улице Федорова в направлении перекрестка с улицы К. Малевича, выехал на встречную полосу и совершил наезд на припаркованный на улице Mitsubishi. В результате ДТП мужчина, находившийся в легковушке, получил травмы и был госпитализирован.

Водитель Range Rover, то есть Остап Ступка, был задержан на месте происшествия. Прибор "Драгер" показал 1,62 промилле алкоголя в его крови.

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Следствие квалифицировано происшествие по ч. 2 ст. 286-1 УК Украины, так как причиненное потерпевшему телесное повреждение является тяжким.

"Прокурор на дебатах просил признать обвиняемого виновным в предъявленном обвинении по ч. 2 ст. 286-1 УК Украины и назначить ему наказание в виде трех лет лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами на 5 лет. После выступления сторон в судебных дебатах суд объявил перерыв перед последним словом обвиняемого. Следующее судебное заседание назначено на 23 ноября 2023 года", - сообщает пресс-служба прокуратуры.

"Пьяное" ДТП с Остапом Ступкой

В апреле 2023 года Остап Ступка устроил "пьяное" ДТП. Он врезался в припаркованное авто, в котором находился водитель. Мужчина получил немало травм, а сам Ступка не пострадал.

Впоследствии Ступку отправили на ночной домашний арест. Во время суда актер называл аварию "фатумом" и говорил, что раскаялся. В июне домашний арест Ступке продлили. Актер обещал возместить потерпевшему физический ущерб.

Однако пострадавший в аварии мужчина заявил, что актер его "обманул" и якобы не компенсировал все расходы. Сам Ступка обвинения отрицает.

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