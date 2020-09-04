В кадре Пугачева предстала в светлых укороченных джинсах.

Известная певица Алла Борисовна порадовала своих гостей Валентина и Марину Юдашкиных и сеть выступлением.

Правда, в этот раз Примадонна не пела, а музицировала. Соответствующее видео опубликовал супруг Аллы Борисовны Максим Галкин в Instagram.

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В кадре Пугачева предстала в светлых укороченных джинсах, красной рубашке в клетку и ярком пальто оверсайз, а также в белых кедах.

Бросается в глаза на записи прическа исполнительницы — она выглядит неаккуратной. На лицо Пугачева нанесла нюдовый макияж.

"Алла. Импровизация для друзей. Замечательный вечер", - подписал видео Галкин, которое сразу же осыпали комплиментами. Многие удивлены игрой Примадонны.

Также в сети появилось фото с этого вечера с Пугачевой. На нем ее прическа тоже оставляет желать лучшего.

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Автор: Ольга Робейко