Известная певица Алла Борисовна порадовала своих гостей Валентина и Марину Юдашкиных и сеть выступлением.
Правда, в этот раз Примадонна не пела, а музицировала. Соответствующее видео опубликовал супруг Аллы Борисовны Максим Галкин в Instagram.
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В кадре Пугачева предстала в светлых укороченных джинсах, красной рубашке в клетку и ярком пальто оверсайз, а также в белых кедах.
Бросается в глаза на записи прическа исполнительницы — она выглядит неаккуратной. На лицо Пугачева нанесла нюдовый макияж.
"Алла. Импровизация для друзей. Замечательный вечер", - подписал видео Галкин, которое сразу же осыпали комплиментами. Многие удивлены игрой Примадонны.
Также в сети появилось фото с этого вечера с Пугачевой. На нем ее прическа тоже оставляет желать лучшего.
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