Ему пришлось прятаться от российских ракет.

Британский актер Стивен Фрай недавно приехал в Украину и уже успел пережить одну очень тревожную ночь. 6 сентября он проснулся в 4:45 утра от сигнала воздушной тревоги.

На своей странице в Instagram он поделился, что администрация отеля, в котором он остановился, потребовала, чтобы все посетители спустились в укрытие из-за ракетной атаки.

По словам Стивена, в бомбоубежище было много людей. Они показали ему приложение, которое уведомляет о воздушной тревоге. Он, конечно же, установил его на свой смартфон, чтобы в случае ракетных ударов обезопасить свою жизнь.

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"Проснулся в 4:45 утра от настойчивого голоса, который приказывал всем в отеле спускаться в бомбоубежище. Итак, мы здесь. Кто-то показал мне приложение для загрузки: как видите, согласился с приказом оставаться в укрытии. Итак, мы все в подвале отеля. Кофеварка. Лежаки. Люди весело смеются и разговаривают. Никакого звука дронов или ракет, которые я могу обнаружить", - написал актер.

Он добавил, что через час некоторые люди начали выходить из укрытия, однако вскоре они вернулись, так как, вероятно, услышали звуки взрывов.

Визит Стивена Фрая в Украину

Стивен Фрай прибыл в Украину на днях. За это время он успел понаблюдать за тем, как делали операцию раненому военному и пообщаться с женщиной, потерявшей мужа на фронте.

Также он озвучил свое желание относительно диктатора Владимира Путина. По его словам, он хочет, чтобы у того или случился инсульт, или его посадили за решетку за все преступления в Украине.

Известно, что Фрай будет ведущим саммита первых леди и джентльменов.

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