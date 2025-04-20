Тарас Ткаченко рассказал, как "обманул" известного актера.

Известный украинский режиссер Тарас Ткаченко, который работал над лентами "Черный ворон", "Гнездо горлицы", "Хозяин", впервые рассказал о конфликте с украинским актером Станиславом Бокланом ("Папик", "Слуга народа", "Поводырь"). Он поделился, за что в свое время артист обиделся на него и почему сейчас они не общаются.

Тарас Анатольевич, который ранее рассказал о своей мобилизации, вспомнил ситуацию, когда ему пришлось отказать Боклану в роли. Произошло это во время создания картины "Гнездо горлицы" в 2016 году. Тогда артист проходил кастинг на роль Дмитрия, но он так и не снялся в фильме, поскольку на эту роль выбрали актера Виталия Линецкого.

В интервью для OBOZ.UA режиссер признался, что после отказа Станислав Владимирович обиделся на него, и он понимает почему. Дело в том, что он вел себя так, что актер понимал, что получит эту роль, а потом внезапно изменил свое мнение и разрушил ожидания Боклана.

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"По-человечески обиделся, и я его понимаю. Думаю, так повел себя не потому, что не взяли, а потому, что я слишком обещательно вел себя, много его пробовал. А потом обманул. Это для актеров очень болезненный удар по самолюбию, поэтому у нас с ним был конфликт. Не публичный, просто знаю, что он в каких-то дружеских компаниях рассказывал об этой ситуации, а до меня это доходило", - поделился Ткаченко.

Кинозвезда добавил, что должен попросить прощения у актера, поскольку не дал ему возможность сняться в фильме, на что тот очень рассчитывал. В течение почти 10 лет знаменитости не виделись, но, если их встреча все же состоится, то режиссер надеется, что они пожмут руки друг другу.

"Я должен извиниться перед ним, потому что дал ощущение, что это будет, а потом забрал. Но уже сколько лет прошло, надеюсь, что во время встречи пожмем друг другу руку. Все эти годы судьба как-то нас не сводила", - подытожил Тарас Анатольевич.

Напомним, ранее Станислав Боклан рассказал, что оккупанты уничтожили его квартиру в Мариуполе и убили коллег. Свою карьеру он начинал в Драмтеатре, который разрушили захватчики. Народный артист Украины поделился воспоминаниями о портовом городе, который сейчас находится в оккупации.

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