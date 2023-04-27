Названо имя российского бизнесмена, который тайно приобрел имение Примадонны.

Недавно в росСМИ появилась информация о том, что дом Аллы Пугачевой и Максима Галкина около Москвы купил какой-то неизвестный бизнесмен. Соседи подтвердили прессе это, рассказав, что во дворце чаще стал гореть свет в вечернее время, а также около него регулярно видят припаркованный дорогой автомобиль.

Сейчас выяснилось, что новым владельцем замка в деревне Грязь стал одиозный российский шоумен и экс-участник группы "Ленинград" Стас Барецкий. Планами на недвижимость он поделился с журналистами.

"Это я приобрел замок Аллы Борисовны буквально недавно. Он будет предназначен для нашей элиты. Также там будет крематорий и гробовая мастерская. А еще у меня есть идея создать на территории имения музей истории кладбищенского дела, где можно будет узнать все о кладбище со времен Ивана Грозного до наших дней!" - заявил Барецкий.

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Отметим, Алла Пугачева с детьми и мужем сейчас живет в Израиле. Своей недвижимости у нее там нет. Звездные супруги живут на вилле, которая принадлежит брату Максима Галкина. Поговаривают, до осени Примадонна планирует пожить в Юрмале.

Ранее Лайма Вайкуле раскрыла правду о том, помогала ли Пугачева деньгами ВСУ.

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