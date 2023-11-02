Об этом публика узнала только после того, как Примадонна уехала из страны.

Российская певица Алла Пугачева приезжала в Россию. Как сообщают росСМИ, она находилась на родине совсем недолго. А целью ее визита было перезахоронить родителей.

Так, сотрудники Кузьминского кладбища рассказали, что Примадонна перенесла останки своей родни на другой участок. Однако об этом знали единицы людей. Более того, даже некоторых сотрудников не предупредили об этом.

"Примадонне понадобилось перенести останки своей родни на другой участок, о чем публика узнала только сейчас. Непонятно толком, когда именно певица возвращалась в Россию ради решения серьезного вопроса, известно лишь - за могилами ухаживают до сих пор", - сообщают росСМИ.

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Отметим, за время полномасштабного вторжения Примадонна несколько раз приезжала с детьми в страну-агрессора, откуда выехала в Израиль после начала большой войны.

Первый раз она приехала в 2022 году, чтобы отвести детей в школу. Однако позже она забрала их со школы и вновь уехала в Израиль. Затем ее снова заметили в России, но после массовой травли она уехала из страны окончательно.

Недавно появилась информация о том, что Пугачева уехала и из Израиля. Сейчас, по данным СМИ, она живет на Кипре. К слову, ее супруг Максим Галкин отменил все концерты в Израиле.

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