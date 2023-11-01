В ближайшее время он не будет выступать.

Российский комик Максим Галкин должен был выступить с концертами в 13 городах Израиля, однако из-за войны в стране вынужден отменить свой тур, запланированный на ноябрь.

На своей странице в Instagram он сообщил, что в связи с военным положением все концертные площадки в Израиле закрыты, а большие общественные собрания запрещены.

"Учитывая, что, к сожалению, маловероятно, что что-то изменится в ближайшие недели, мы вместе с концертными площадками приняли решение о переносе концертов. К счастью, удалось найти даты для каждого из 16 концертов. Будем беречь себя! Мирного неба нам всем и скорейшего мира", - сказал Галкин.

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Стоит отметить, что недавно появилась информация о том, что Максим Галкин и Алла Пугачева уехали из Израиля на Кипр. Поэтому наверняка неизвестно - они действительно переехали в другую страну из-за войны в Израиле, или остались на родине Галкина.

Хотя ранее шоумен говорил, что остается вместе со своими соотечественниками даже в такие трудные времена. Он отмечал, что будет помогать Израилю в тылу.

К слову, недавно Примадонна вышла на связь с поклонниками и показала совместное фото с мужем.

"Живем дальше", - подписала фото Пугачева.

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