Артист отметил, что почти все пересылает своей семье, которая сейчас находится за границей.

Певец Женя Галич, который служит в ВСУ, рассказал, на какие деньги сейчас живет. Жена артиста и двое его детей находятся в Польше, поэтому он им помогает.

"Сейчас хуже. Если раньше у нас были боевые выплаты, раньше были премии президентские, то сейчас осталась только "голая" зарплата, и она маленькая. К счастью, у меня были сбережения, к счастью, у меня были какие-то роялти за музыку. Я их получаю и стараюсь оставлять себе минимум, пересылаю семье", - признался Галич в интервью для программы "Антиподи".

Также артист рассказал, что его дети и жена получают в Польше выплаты для беженцев из Украины. Кроме этого, его избранница работает, а также получает деньги из заведения, которое находится и функционирует в Украине.

"Плюс есть еще заведение, которое работает без жены, но оно существует. Оно работает, приносит небольшие деньги, но все эти деньги перечисляются тоже туда. Жена работает и они получают выплаты для вынужденных переселенцев", - сообщил Галич.

По словам артиста, его семья снимает жилье в Варшаве. Галич признал, что у него не было возможности приобрести недвижимость в Польше, а потому сейчас его жена платит за аренду квартиры.

Напомним, ранее Галич разнес мужчин-беглецов. Он осудил тех, кто выехал из Украины на фоне войны незаконным путем.

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