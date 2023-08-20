Артист подчеркнул, что не осуждает тех мужчин, которые могли уехать из Украины на законных основаниях.

Украинский певец, участник группы O. Torvald и офицер ВСУ Женя Галич гневно осудил мужчин, бежавших из нашей страны на фоне полномасштабной войны. В интервью для программы "Антиподи" артист объяснил свою позицию и отметил, что его критика касается только тех, кто пересек границу незаконно.

"Те, кто законно уехал - их выбор, не осуждаю. Могли бояться, могли переживать, могло все что угодно. Надеюсь, что вы там находите возможность помогать Украине. Если у вас есть возможность там зарабатывать, донатить, помогать, выходить на митинги, показывать, что в стране все еще идет война - это для тех мужчин, которые законно выехали за границу", - заявил Галич.

А вот других мужчин, которые сбежали и нарушили закон, артист осуждает. Он не стал подбирать слов и сказал:

"Все остальные, которые мутили, которые давали взятки, которые проезжали в багажниках, которые мутили себе левые справки обо всей этой истории - вы конченные".

По мнению Галича, мужчины, нарушившие закон, должны нести административную ответственность. По словам артиста, таких беглецов нужно будет наказывать.

"Входной билет дороже выходного должно быть. Вы можете вернуться в Украину, но входной билет должен быть дороже", - отметил Галич.

Напомним, сегодня стало известно, что Галич попал в ДТП. Участник группы O. Torvald считает, что у него был второй день рождения.

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