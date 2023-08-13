Ей стало плохо перед выходом на сцену.

Певица MamaRika, которой вчера понадобилась помощь медиков из-за внезапного ухудшения состояния, впервые вышла на связь. Она рассказала, что с ней случилось.

"Вчера был очень тяжелый день... Я уже в вертикали, вчера была в горизонтали. Я чувствовала, что последние месяцы очень сложные, у нас очень много стресса. У меня было подозрение, что наступит тот день, когда я просто сломаюсь. Вчера, перед выходом на сцену, я просто почувствовала, что не могу встать со стула. У меня тряслись руки, кружилась голова", - пояснила MamaRika.

Певица добавила, что ее забрала "скорая". У нее было очень низкое давление, артистку пришлось "откачивать". Все из-за того, что MamaRika очень мало спала.

"Стрессы, все происходящее. Ты приходишь домой, включаешь режим мамы... Я скажу один вывод: просто слушайте свое тело и не истощайте себя. В моем случае это уже просто было... Я не помню вообще, когда такое еще было в моей жизни. Меня "напичкали" всяческими уколами, я все же вышла на сцену и отработала", - рассказала певица.

Сейчас она решила отдохнуть дома. MamaRika проводит время со своей семьей.

Певицу MamaRika забрала скорая помощь - с чего все началось

Напомним, недавно стало известно, что звезде стало плохо прямо во время выступления. Ей понадобилась помощь врачей.

Певица отмечала, что ей трудно делиться всеми подробностями, ведь она устала. Впрочем, фаны сильно ждали информацию и начали "атаковать" ее соцсетях.

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