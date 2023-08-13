Медики "откачивали" певицу после того, как она выступала вместе с KOLA.

Украинская певица MamaRika (Анастасия Кочетова) поделилась с фанами неприятной новостью. Вчера она выступала на концерте, а после этого ее забрали врачи скорой помощи.

Так, изначально MamaRika показывала трогательную встречу с фанами. Она пообщалась с поклонниками, а также встретилась со своей подругой - певицей KOLA. Недавно они записали совместный трек "Люди".

А после этого MamaRika показала фото из машины скорой помощи. Как оказалось, ей понадобилась помощь врачей.

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Певица отметила, что ее "откачивали". Впрочем, медикам удалось ей помочь. MamaRika обещает, что уже скоро сообщит обо всем подробнее.

"Народ, меня забрала скорая. Уже откачали, не волнуйтесь", - написала певица на фото, которое было сделано в машине врачей.

Пока что MamaRika так и не вышла на связь. Что именно с ней случилось - остается загадкой.

Что известно о певице MamaRika

Кочетова родилась во Львовской области, ей 34 года. Певица прославилась благодаря проекту "Американский шанс". После этого проекта она дошла до финала "Фабрики звезд-3", где начала выступать под псевдонимом "Эрика".

В 2018 году певица взяла псевдоним MamaRika. Она живет в браке с юмористом Сергеем Середой. От него певица родила сына.

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