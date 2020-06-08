Племянница Ротару Sonya Kay вышла замуж: появились свадебные фото

7 июня знаменитость обменялась обетами вместе с известным украинским хоккеистом херсонского клуба "Дніпро" Олегом Петровым.

Племянница Софии Ротару, украинская певица Sonya Kay вышла замуж.

Радостной новостью артистка поделилась на своей странице в Instagram, опубликовав фото с любимым в свадебном наряде и попутно рассекретив имя своего избранника.

Читайте такжеПохудевшая Каменских показала на фото осиную талиюТак, 7 июня знаменитость обменялась обетами вместе с известным украинским хоккеистом херсонского клуба "Дніпро" Олегом Петровым.

"7.06.2020. Это был, наверное, самый счастливый день в моей жизни! Мое сердце принадлежит Олегу Петрову", - подписала фото Соня.

Ее новоиспеченный муж также поделился трогательным фото с женой. На нем исполнительница позировала сидя на стуле, а Олег стоял сзади, нежно обнимая избранницу. Для важного дня звезда выбрала нежное платье с глубоким декольте, а хоккеист – смокинг.

Напомним, что украинская певица Sonya Kay планировала сыграть пышную свадьбу в одном из дорогих ресторанов Киева. Однако из-за смерти отца она была вынуждена перенести торжество.

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