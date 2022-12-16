Джеффри Кенни несколько лет назад приехал в Украину, чтобы получить здесь медицинское образование, но нашел себя в музыке. Сегодня он даже не думает о том, чтобы возвращаться домой.

В этом году в десятку финалистов Нацотбора на Евровидение-2023 вошла группа TVORCHI из Тернополя. Ее вокалист Джеффри Кенни, который приехал в Украину из Нигерии, в интервью УНИАН ответил, хотел ли вернуться на родину, когда Россия полномасштабно вторглась на территорию нашей страны.

"Мне нравилось жить дома, но я хотел быть независим от родителей. Когда передо мной стоял вопрос: "Где получать высшее образование?", я выбрал Украину. Поначалу нужно было немного адаптироваться, но это обычный процесс для каждого, кто переезжает жить в другую страну. В Украине я нашел себя в музыке, познакомился с Эндрю и всей командой. Мне нравится работать и создавать музыку здесь. Я остаюсь и продолжаю жить в Украине. Это мое решение до 24-го и после 24 февраля", - прокомментировал Джеффри.

Чтобы как можно быстрее адаптироваться к обществу, он начал учить украинский язык. Говорит, что еще не так хорошо владеет им, как английским, но стремится улучшать свои навыки:

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"Да, я общаюсь на украинском языке со своими друзьями, членами моей команды и большинством людей, с которыми я работаю. Каждый день прилагаю усилия, чтобы научиться свободно говорить на украинском. Хочу говорить на украинском так уверенно, как говорю на английском. Постоянно думаю о том, что совершаю ошибки и мне это немного мешает. Но когда с друзьями в компании выпью текилы, то язык льется, как родной".

Вокалист добавил, что на старте своего творческого пути давления из-за национальности не ощущал. Был дискомфорт из-за отсутствия опыта, но Кенни смело заявляет: "Мне нравится, что я делаю, и я готов к любым вызовам, если они будут".

Напомним, продюсер назвал топ-3 вероятных победителя Нацотбора.

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