Рейнольдс поддерживает Украину с первых дней войны.

Американский певец, солист группы Imagine Dragons - Дэн Рейнольдс - недавно выступил на концерте, во время которого в очередной раз выразил поддержку украинскому народу, который вынужден бороться с российской агрессией.

Так, во время своего выступления он заметил своих поклонниц из Украины, которые держали в руках сине-желтый флаг. Артист попросил у девушек флаг, забрал его на сцену, высоко поднял, а затем расцеловал его.

В это же время Рейнольдс исполнял свой хит "Thunder". Кроме того, он оставил свой автограф на флаге и вернул его обратно своим поклонницам.

Стоит отметить, что это уже не первый раз, когда Дэн берет на сцену сине-желтый флаг. Он неоднократно выражал поддержку Украине, которая уже почти два года живет в режиме военного положения из-за массированных атак со стороны России.

Кроме того, группа Imagine Dragons сняла клип на песню "Crushed", в котором принял участие 14-летний украинцев из Новогригоровки. А затем маленький Саша приехал в Варшаву, где выступил с легендарной группой на одной сцене.

Напомним, ранее Imagine Dragons записали мощное обращение к пассажирам специального украинского самолета.

Вас также могут заинтересовать новости: