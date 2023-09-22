Певица показала архивное фото.

София Ротару поделилась с фанами архивной фотографией. Сегодня певица могла бы праздновать 55-ю годовщину свадьбы со своим мужем Анатолием Евдокименко, от которого у нее есть сын. Но избранник звезды умер в 2002 году.

Певица так и не нашла новую любовь. Она не забыла о муже и помнит о нем и сейчас, через 20 лет после его смерти.

В Stories Ротару показала, какой она была в день свадьбы. На фотографии, которую певица украсила нежной надписью с сердечками, она позирует рядом с мужем. Они держали бокалы с шампанским, артистка искренне улыбалась, а ее избранник что-то говорил.

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Певица не скрывает, что скучает по мужу. 5 лет назад, на 50-летие со дня свадьбы, Ротару писала, что ей очень не хватает любимого, его поддержки и юмора. Артистка называла Евдокименко своим "единственным".

Напомним, недавно на Ротару вызверился известный украинский рэпер Ярмак. Он вспомнил, что в 2018 году певица выступала перед Кадыровым, а в 2022 году получила награду от президента Украины.

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