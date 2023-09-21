Ярмак считает, что Ротару никак себя не проявила во время большой войны.

Украинский рэпер Ярмак, который в начале полномасштабного российского вторжения вступил в ряды ВСУ, гневно высказался об артистке Софии Ротару. Он вспомнил, как до 2022 года президент Украины награждал живых легенд, в том числе и Ротару.

Как считает Ярмак, это было опрометчивое решение, особенно после того, как артиста выступала на дне рождения президента российской Чечни Рамзана Кадырова.

"Я им пишу: "Самая идея - за*бись. Но какая, нах*й, София Ротару?". Которая в 2017 году выступает перед Кадыровым на его дне рождения, это публичное мероприятие, и она еще поет ему украинскую песню. Кадыров, который с 2014 года отправляет убивать украинцев!" - сказал Ярмак в интервью YouTube-каналу "Братья Яковлевы".

Рэпер добавил, что многие артисты рассматривали Украину как среду, где можно заработать денег. Однако после 24 февраля 2022 года они начали массово выезжать. По его словам, такое окружение сформировал Владимир Зеленский и, вероятно, ему стало грустно после этого.

"Все те артисты, все, выступавшие на Дне независимости, Поляковы, Монатики, Дорофеевы, где они были с начала полномасштабного вторжения? Они эту страну рассматривали как среду, в которой можно улучшить свое финансовое положение. И все те, кого награждал президент до 2022 года, с**бываются из страны", - добавил Ярмак.

Напомним, недавно рэпер Yarmak возглавил важное подразделение на фронте.

Вас также могут заинтересовать новости: