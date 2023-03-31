Беременная защитница уже около двух месяцев пребывает в декретном отпуске.

Украинская защитница Евгения Эмеральд, которая сейчас ждет рождения второго ребенка, поделилась подробностями своего финансового положения. Женщина призналась, что в декретном отпуске она получает почти втрое меньше, чем на позициях. Об этом она рассказала в интервью Славе Демину:

"Я вышла в декрет, и мне несколько месяцев до лета будут продолжать выплачивать зарплату. У меня 15 тысяч в декрете без этих надбавок президента. Ну и все! 15 тысяч, а до этого было 40 тысяч".

Отметим, ранее Евгения занималась ювелирным бизнесом и у нее был собственный бренд под названием "Emerald Evgenia". До полномасштабного вторжения она закрыла бизнес, поскольку уже точно знала, что пойдет на фронт.

Сейчас Эмеральд рассказала, что восстанавливать прежнее дело пока что не планирует - видит себя "не той Женей, какой была".

"Я закрыла свое предприятие 23 февраля 2022 года и открывать уже не собираюсь. Во-первых, многие выехали. Во-вторых, я не хочу. Это такой бизнес, который точно уже не доставит мне удовольствия", - поделилась защитница.

Кто такая Евгения Эмеральд

Евгения Эмеральд - украинская снайперша с позывным "Жанна д'Арк". Она стала одной из самых известных женщин в армии. На службе она познакомилась со своим мужем - военнослужащим Евгением Стипанюком. Прошлой осенью они поженились. Тогда же стало известно, что Эмеральд беременна.

Напомним, беременная снайперша Эмеральд вышла на связь после аварии и показала фото машины.

Вас также могут заинтересовать новости: