Украинские звезды поддерживают армию и воюют на информационном фронте.

С первого дня вторжения России в Украину многие знаменитости выехали из страны, чтобы спасти своих детей. Но есть и те, кто остался в Украине, вопреки активным боевым действиям.

Григорий Решетник

Украинский телеведущий Григорий Решетник вместе со своей супругой Кристиной остался в Украине. Сейчас звездная чета занимается волонтерством.

"Мы остаемся на родной земле и всем сердцем верим в победу Украины!!! Мы стараемся поддерживать людей и давать надежду… Знайте, я и моя семья до последнего вздоха будет любить Украину и украинцев, и будем верить, будем бороться за нашу общую победу! Потому что мы лучшие, единые, независимые", - сказал Решетник.

Наталка Денисенко

Актриса Наталка Денисенко вместе с сыном осталась в Украине и воюет на информационном фронте. А ее супруг, актер Андрей Фединчик защищает нашу страну в рядах территориальной обороны. Кроме того, Наталка открыла курсы по изучению украинского языка, и помогает всем желающих усовершенствовать свои знания.

Маша Ефросинина

Телеведущая Маша Ефросинина также находится на территории Украины. Знаменитость не планирует покидать свою страну. В своих социальных сетях она пытается достучаться до россиян, а также опровергает фейки российской пропаганды.

Никита Добрынин

Телеведущий Никита Добрынин вместе со своей супругой Дашей Квитковой и сыном Львов переехал в более безопасное место - на Западную Украину. При этом он остается в стране и помогает украинской армии. Более того, в первые недели войны он состоял в территориальной обороне и защищал нашу страну от российских оккупантов.

Светлана Тарабарова

Певица Светлана Тарабарова также остается в Украине. В своих соцсетях Тарабарова призывает закрыть небо над Украиной, а также верит в нашу победу. Кроме того, она выступает для украинцев и поддерживает боевой дух.

Вас также могут заинтересовать новости: