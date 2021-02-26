Певица восхитила сеть / instagram.com/babaslavka
Украинская певица Слава Каминская опубликовала в Instagram новую фотографию.
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На снимке она позирует в красном полупрозрачном белье и белой рубашке, которую она распахнула. Такой комплект идеально подчеркнул грудь и живот Славы.
Кроме того, на лицо она нанесла макияж в стиле смоки-айс, а губы накрасила нюдовой помадой.
"Девочки, а вы берете трубку, когда бывшие звонят вам среди ночи?", - подписала фото Слава.
Певица восхитила сеть / instagram.com/babaslavka
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