Певица показала пикантное фото.

Украинская певица Слава Каминская опубликовала в Instagram новую фотографию.

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На снимке она позирует в красном полупрозрачном белье и белой рубашке, которую она распахнула. Такой комплект идеально подчеркнул грудь и живот Славы.

Кроме того, на лицо она нанесла макияж в стиле смоки-айс, а губы накрасила нюдовой помадой.

"Девочки, а вы берете трубку, когда бывшие звонят вам среди ночи?", - подписала фото Слава.

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Автор: Диана Могилевич