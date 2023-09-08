Актера заметили возле массажного салона в Таллине, где он решил справить нужду.

Появилось новое фото актера Алексея Панина, которое, как утверждают росСМИ, раскрывает "тайну" его задержания в Эстонии. Скандальный артист отшучивался и говорил, что "не оплатил проезд в трамвае", а теперь же ситуация получила новые подробности.

"Тайна задержания "иноагента" Алексея Панина в Эстонии раскрыта - он обосрался. По нашей информации, актёр нагадил возле массажного салона "Здрава" на улице Пунанэ. После - сорвал траву с газона и вытерся. Из-за этого люди вызвали полицию Таллина и подали заявление", - утверждается в российском Telegram-канале Mash.

Также сообщается, что после "шалости" на газоне Панин устроил пьяный дебош и ломился в квартиры местных жителей. Является ли эта информация правдивой - остается загадкой.

Видео дня

На фоне того, что в РФ Панин объявлен в розыск, генпрокурора страны-агрессора уже попросили арестовать актера, если его все-таки депортируют из Эстонии после скандального задержания. Сам артист считает, что с ним все будет в порядке.

Задержание Панина в Таллине - что известно

5 сентября появилась информация о том, что пьяного Алексея Панина задержали в Эстонии. Инцидент попал на видео. Тогда сообщалось, что артист ломился в квартиры людей, думая, что он в отеле.

Вскоре росСМИ сообщили, что Панин назвал другую версию задержания. Он якобы хотел купить в борделе алкоголь, но там между ними и сотрудниками публичного дома произошел "бытовой конфликт".

Спустя день Панин вышел на связь и записал видео, в котором заявил, что ситуация якобы не стоит и выеденного яйца. Актер утверждал, что ему смешно говорить о причинах своего задержания. При этом он сравнил свой арест с наказанием за проезд в общественном транспорте без билета.

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