Эмма Антонюк заявила, что музыкант не связывался с ней и она ничего не знает о том, что на нее подали в суд.

В сети повторно набирает обороты скандал с участием Иво Бобула. Во время одного из своих недавних интервью легендарный музыкант заявил, что все женщины меркантильные, поэтому они "прыгают по кроватям в поисках принца". Когда журналистка и ведущая Эмма Антонюк попыталась ему возразить, тот упрекнул ее в том, что у нее нет мужа и детей.

Антонюк назвала это "сексистским бредом", после чего артист покинул интервью.

Когда видео было опубликовано на YouTube-канале "Это никто не будет смотреть", разгорелся скандал. Большинство людей обвинили Бобула в том, что он неуважительно относиться к женщинам. Артист в попытках оправдаться заявил, что не это хотел сказать, и вообще он якобы не давал разрешения на публикацию этого интервью.

Видео дня

15 мая стало известно, что Бобул подал в суд на Эмму Антонюк. Сейчас она прокомментировала ситуацию со своей стороны.

"Утро началось с сообщений от близких, подписчиц и медиа с вопросами о заявлении Иво Бобула о суде. Вот что я отвечаю: господин Иво не контактировал со мной. Я не получала никаких материалов по судебному иску. Ввиду отсутствия какой-либо дополнительной информации, мне пока нечего прокомментировать дополнительно", - сказано на странице Антонюк в Instagram.

Она также обратилась к коллегам с просьбой, освещая данную тему, помнить, что ключевой тезис - недопущение подобного отношения к женщинам.

Напомним, Оля Цибульская защитила Иво Бобула после сексистского скандала.

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