Артист признался, что первый супруг его мамы сидел в тюрьме.

Украинский артист Андрей Данилко крайне редко говорит о своей семье, однако в этот раз он сделал исключение. Артист раскрыл шокирующие подробности, о которых никто и не догадывался.

В интервью Екатерине Гордеевой он рассказал, что первый муж его мамы сидел в тюрьме за изнасилование. По словам Данилко, мужчина не совершал этого преступления, однако вину взял на себя. За решеткой он провел целых десять лет.

Также артист вспомнил слова мамы, которая говорила, что у ее мужа были проблемы в интимной жизни, поэтому изнасиловать кого-то он не мог физически:

"Его заключили в тюрьму за изнасилование. А мама говорит: "Такого быть не могло". Потому что у него была проблема, и у них ничего даже не было. Он взял на себя вину, его посадили. И он сидел 10 лет в тюрьме за изнасилование, хотя этого не делал".

Вторым мужем мамы Андрея стал его отец Михаил. Мужчина погиб, когда Данилко исполнилось семь лет.

Напомним, ранее Андрей Данилко вспомнил, как отец-тиран избивал его маму.

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