Шварценеггер уже строит планы на будущего внука

Хуже всего, если этот ребенок будет с моим акцентом. Это то, чего мы не хотим, пошутил актер.

Голливудский актер Арнольд Шварценеггер уже знает, чем займет своего будущего внука или внучку.

Об этом он рассказал в эфире шоу на американском телевидении, передает E-News.

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«Это действительно захватывающая новость, что Кэтрин (дочь Шварценеггера – УНИАН) теперь, как вы знаете, беременна и скоро родит... Я не знаю, когда именно. Где-то этим летом. И, конечно же, я с нетерпением жду, чтобы поиграть с ним или с ней и пошалить», – рассказал актер.

Шварценеггер отметил, что в ребенке «собрано» три сильных генофонда. С малышом, шутит актер, можно решить ракетный кризис на Кубе, или убить хищников голыми руками, или потренировать динозавров.

«Хуже всего, если этот ребенок будет с моим акцентом. Это то, чего мы не хотим», – продолжил шутить он.

Ранее Шварценеггер сел на шпагат с сигарой в зубах.