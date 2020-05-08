Арнольд Шварценеггер сел на шпагат с сигарой в зубах (видео)

Актер призвал фанатов делать растяжку.

Американский актер, спортсмен и экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер не прекращает развлекать своих фанатов.

Читайте такжеВ джакузи с сигарой: Арнольд Шварценеггер самоизолировался и призвал остальных (видео)Очередное интересное видео актер опубликовал в своем Instagram.

На видео он предстает «сидя» в поперечном шпагате на кухонном столе в своем доме.

С сигарой в зубах актер призвал фанатов делать растяжку.

«Гибкость так же важна», – подписал ролик Шварценеггер.

Ранее УНИАН писал, как Шварценеггер на карантине учит играть в шахматы свою ослицу Лулу.