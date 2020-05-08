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Арнольд Шварценеггер сел на шпагат с сигарой в зубах (видео)

12:56, 08 мая 2020
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Шварценеггер сел на шпагат/ скриншот

Читайте такжеВ джакузи с сигарой: Арнольд Шварценеггер самоизолировался и призвал остальных (видео)Очередное интересное видео актер опубликовал в своем Instagram.

На видео он предстает «сидя» в поперечном шпагате на кухонном столе в своем доме.

С сигарой в зубах актер призвал фанатов делать растяжку.

«Гибкость так же важна», – подписал ролик Шварценеггер.

Ранее УНИАН писал, как Шварценеггер на карантине учит играть в шахматы свою ослицу Лулу.

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Теги: #Шварценеггер