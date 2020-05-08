Арнольд Шварценеггер сел на шпагат с сигарой в зубах (видео)
12:56, 08 мая 2020Звезды
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Актер призвал фанатов делать растяжку.
Шварценеггер сел на шпагат/ скриншот
Американский актер, спортсмен и экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер не прекращает развлекать своих фанатов.
Читайте такжеВ джакузи с сигарой: Арнольд Шварценеггер самоизолировался и призвал остальных (видео)Очередное интересное видео актер опубликовал в своем Instagram.
На видео он предстает «сидя» в поперечном шпагате на кухонном столе в своем доме.
С сигарой в зубах актер призвал фанатов делать растяжку.
«Гибкость так же важна», – подписал ролик Шварценеггер.
Ранее УНИАН писал, как Шварценеггер на карантине учит играть в шахматы свою ослицу Лулу.
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