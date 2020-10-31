Умер легендарный актер Шон Коннери / REUTERS
В возрасте 90 лет умер британский актер, лауреат премии "Оскар" Шон Коннери.
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Об этом сообщает "Би-би-си" со ссылкой на заявление семьи актера.
"Точная причина смерти актера не называется", - говорится в сообщении.
Краткая биография актера
- Шон Коннери родился 1930 года в Шотландии.
- Актерскую карьеру он начал в 1950-х годах, одним из первых фильмов, в котором Коннери сыграл главную роль, стал "Другое время, другое место".
- Настоящая популярность пришла к Шону Коннери после того, как он снялся в первых пяти фильмах о секретном агенте Джеймсе Бонде - "Доктор Ноу" (1962), "Из России с любовью" (1963), "Голдфингер" (1964), "Шаровая молния" (1965) и "Живёшь только дважды" (1967).
- Также он известен по ролям в фильмах "Охота за Красным Октябрем», "Индиана Джонс и последний крестовый поход" и "Скала".
- В 1988 году ему присудили премию "Оскар" за лучшую роль второго плана в гангстерской драме "Неприкасаемые". Кроме того, Коннери дважды становился лауреатом премии BAFTA и трижды - "Золотого глобуса". После завершения актерской карьеры в 2000-х годах он занялся продюсированием и озвучиванием фильмов.
- В 1991 году Коннери получил Орден Почетного легиона, а в 2000 году его посвятили в рыцари.
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