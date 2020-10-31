Умер легендарный актер Шон Коннери

Точная причина смерти актера не называется.

В возрасте 90 лет умер британский актер, лауреат премии "Оскар" Шон Коннери. Читайте такжеУмерла мать Сильвестра Сталлоне Об этом сообщает "Би-би-си" со ссылкой на заявление семьи актера. "Точная причина смерти актера не называется", - говорится в сообщении. Краткая биография актера Шон Коннери родился 1930 года в Шотландии.

Актерскую карьеру он начал в 1950-х годах, одним из первых фильмов, в котором Коннери сыграл главную роль, стал "Другое время, другое место".

Настоящая популярность пришла к Шону Коннери после того, как он снялся в первых пяти фильмах о секретном агенте Джеймсе Бонде - "Доктор Ноу" (1962), "Из России с любовью" (1963), "Голдфингер" (1964), "Шаровая молния" (1965) и "Живёшь только дважды" (1967).

Также он известен по ролям в фильмах "Охота за Красным Октябрем», "Индиана Джонс и последний крестовый поход" и "Скала".

В 1988 году ему присудили премию "Оскар" за лучшую роль второго плана в гангстерской драме "Неприкасаемые". Кроме того, Коннери дважды становился лауреатом премии BAFTA и трижды - "Золотого глобуса". После завершения актерской карьеры в 2000-х годах он занялся продюсированием и озвучиванием фильмов.

В 1991 году Коннери получил Орден Почетного легиона, а в 2000 году его посвятили в рыцари. Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram Автор: УНИАН

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