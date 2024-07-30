Мужчина также поделились первым впечатлениями от обучения.

Украинский писатель Сергей Жадан, который недавно пополнил ряды ВСУ, рассказал о своей службе.

50-летний мужчина отметил, что уже прошел обучение и поделился своими впечатлениями.

"Занятия были интересными. Было насыщенно, интенсивно, в чем-то - трудно, в чем-то - приятно, потому что были единомышленники в "Хартии". Школа инструкторов сильная, требовательная, но справедливая, и там вся подготовка базируется на уважении к бойцу. Это, конечно, мотивирует. Хочешь быть лучшим, хочешь не отставать от других. Собственно, в 50 лет как-то уже немного странно проходить школу, но мне было интересно", - рассказал Жадан в интервью Show 24.

Видео дня

Он также добавил, что проходил обучение вместе с другими участниками группы "Жадан и Собаки", которые тоже мобилизовались. Но, несмотря на их узнаваемость, им никто не делал привилегий.

"Мы приехали нашей группой, и мы - музыканты проходили обучение вместе со всеми. Для нас не делают каких-то привилегий, не делают каких-то попусков", - сказал Сергей.

Также мужчина отметил, что не стоит украинцам бояться идти на фронт. По словам писателя, нужно к этому правильно подготовиться и учитывать такие нюансы:

"Часто люди, которые боятся, боятся не потому, что не хотят, не потому, что считают нецелесообразным защищать свою страну, а потому, что боятся новых обстоятельств, выйти из зоны комфорта. И поэтому здесь желательно не относиться к войску, как к чему-то абстрактному, а просто попробовать разобраться, какие есть части, подразделения. Посоветоваться с людьми, которые уже есть в Силах обороны, потому что, когда ты знаешь, куда идешь, когда знаешь командиров, структуру того подразделения, куда ты можешь попасть - все не так страшно".

Напомним, ранее Сергей Жадан впервые прокомментировал роман с известным депутатом.

Вас также могут заинтересовать новости: