Он также рассказал, как выбирал себе бригаду для службы.

Украинский писатель и рок-музыкант Сергей Жадана, который недавно пополнил ряды ВСУ, признался, почему решил пойти на фронт.

Оказалось, что 49-летний мужчина давно хотел стать на защиту страны и готовился к этому заранее вместе с другом - солистом группы "Жадан и Собаки" Евгением Турчиновым, который сейчас тоже пошел воевать.

"Мы уже давно собирались мобилизоваться. Начиная с зимы готовились, проходили ВЛК, сейчас находимся на подготовке. Мы - это члены группы "Жадан и Собаки", нас сейчас трое", - рассказал Жадан изданию LB.

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Он также отметил, что и место для своей службы выбрал сознательно. Бригадой "Хартия" он постоянно занимался, помогал закрывать сборы и передавал средства от своих литературных выступлений.

"Это наша большая семья. Мы помогали ее создавать, стояли у истоков, поддерживали как волонтеры. Когда был поэтический вечер во Дворце спорта в Киеве, я уже был рекрутом и писал заявление на отпуск - руководство отнеслось с пониманием, меня отпустили. Тем более вечер был благотворительный, и все заработанные деньги мы передали на "Хартию", - отметил Сергей.

Также мужчина добавил, что пока не знает, будет ли продолжать заниматься творчеством, ведь впереди его ждут совсем другие задачи.

К слову, в марте этого года были слухи, что Жадан пойдет воевать. Долгое время сам писатель не комментировал это, но потом все же подтвердил свое решение и опубликовал фото в военной форме в сети.

Напомним, ранее украинский режиссер Елена Апчел пополнила ряды ВСУ.

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