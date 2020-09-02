Актерами сериала стали студенты Университета Карпенко-Карого и КНУКиИ.

Команда 1 + 1 Digital Studios завершила съемки сериала "СЕКС, ИНСТА и ВНО". Премьера 12-серийной тин-драмеди, режиссером которой стал Антонио Лукич, состоится уже осенью на 1 + 1 video. Сериал покажет, как нынешняя молодежь взрослеет.

Журналисту УНИАН актеры признаются, что вжиться в роли и атмосферу истории героев им было довольно легко, ведь еще совсем недавно сами были школьниками и хорошо помнят подростковые трудности и школьные приключения.

Андрей Максимов (выполняет роль Андрея)

Конец лета всегда ассоциируется у меня с началом чего-то нового: 4 класс, 7 класс, 1 курс ... Новая цифра - новые возможности и новую жизнь.

Лето завершалось всегда утром 1 сентября. Помню, что во время школьной линейки веселья было немного. Этот праздник больше об ответственности. Ну представьте, ты стоишь на линейке, на тебя смотрят родители твоих одноклассников, перед которыми ты не можешь "облажаться", так и так все думают, что ты "пропащий ребенок" (смеется).

Ассоциаций с этим днем ​​немало. Это и слезы моей бабушки, которая с каждым годом наблюдала за моим взрослением, и ожидания учителей, которые думают, что ты вырос за летние каникулы, не будешь получать плохие оценки неудовлетворительное поведение.

Вообще линейка проходила всегда очень официально, как и в большинстве школ. Ну, и когда стоишь в школьной форме с галстуком, ты автоматически теряешь возможность расслабиться и повеселиться со своими одноклассниками. Честно признаться, мысли о новом приколе и выходке всегда жили в моей голове, но они моментально исчезали под пристальным взглядом классного руководителя.

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Больше всего мне запомнился звонок перед началом 7-го класса. Я, как всегда, с хорошим настроением, здороваюсь со своими одноклассниками, после долгих каникул. И в тот момент, когда я здоровался с моим одноклассником Андреем, от шока застыл на месте. Дело в том, что он вырос за лето на целую голову и вот когда он сказал мне "Ну здоров", у меня аж проступили слезы. Я был настолько поражен и шокирован, потому что его голос превратился в мужской бас (так мне казалось тогда). Точно помню, как в тот момент у меня как-то переключилось. Я понял, что уже не совсем ребенок. "Как я могу быть ребенком, если мои одноклассники говорят басом". Так я подумал тогда. Ну а слезы на первом звонке, наверное стали символом формирования взрослого меня.

Карина Черчевич (выполняет роль Евы)

Я всегда ждала 1 сентября и никогда не волновалась за начало нового учебного года. За лето я успевала соскучиться по одноклассникам и постоянными тренировками в балетном зале. Не скажу почему, но точно помню, что перед каждым учебным годом давала себе обещание завершить обучение с лучшими результатами, чем в прошлом году. Очевидно, мне было важно не терять лидерство.

Вообще в школе я очень серьезно подходила ко всем делам, а также к 1 сентябрю (смеется). Начало учебного года - никакого веселья.

А вот самым памятным для меня было уже студенческое 1 сентября. Это был 2018 и я только поступила на актерский факультет. Тогда я совершенно не понимала, что со мной происходит и почему я приняла столь радикальное для себя решение (после 10 лет в балете). Но теперь я настолько счастлива, что доверилась своему внутреннему ощущению. То 1 сентября стало для меня отдельным, очень важным событием в жизни.

Виталий Зеленый (выполняет роль Дани)

Я, до старших классов, любил ходить в школу и завершения летних каникул никогда не было для меня особой трагедией. Конечно, я скучал немного за летней беззаботностью, но в целом эмоции были классными, потому начало учебного года, а значит я встречался с друзьями и начинались новые приключения. Но сами уроки я не очень ждал, а вот друзей было много в школе, поэтому у меня была своя мотивация спешить на 1 сентября в класс.

Вообще начало учебного года у меня ассоциируется с небольшой семейной традицией. Каждый год, после линейки, родители отвозили нас с братьями в МакДональдз. Обычно фаст-фуд мы не ели, а вот в этот день был настоящий праздник, мы заказывали, все что хотели и это всегда было очень весело и вкусно.

А еще, с 1 сентября у меня связана очень забавная история. Я был из тех детей, кто всегда выступал на различных мероприятиях и без школьной линейки не обошлось. За два дня до первого сентября мне дали песню. Петь ее я должен был с выпускницей школы. Это был очень странный опыт, потому что нам сказали только выучить слова, а петь мы должны были под фонограмму, чего я раньше не делал. И вот, нас объявляют, я беру микрофон, начинаем петь, ну как петь, открывать рот и все, но проблема в том, что я тогда учился в классе 8-9 и был довольно маленьким, зато голос в фонограмме - такой басист, как уже у взрослого парня. Это был ужас! Я пою, а все смеются. Ну, а теперь это воспоминание вызывает лишь улыбку.

Ну и 1 сентября - это всегда море цветов. Помню, что ты несешь цветы и постоянно переживаешь, чтобы твой цветок не сломался и никуда не делся (смеется). А еще это непонятное ощущение - как дарить, что говорить. Без таких, казалось бы незначительных моментов, воспоминания о начале учебного года были бы неполноценными.

Анечка Ярмоленко (выполняет роль Саши)

Мои эмоции перед первым сентября - это всегда счастливое предчувствие. Прошло целых три месяца и вот ты в школе, все твои друзья вместе. Это всегда было весело, первые дни обучения - это миллион историй и приколов, кто как провел лето, кто где был. Ожидания всего этого делало праздник 1 сентября максимально радостным.

Смешной была одна школьная линейка, на которую я очень опаздывала и просто летела тогда в школу со скоростью света. После такого марафона, вид у меня, конечно же, был не очень, но все сложилось хорошо в тот день. Тогда это было супер важным и не очень радостным моментом, а теперь все это выглядит очень смешным. Я люблю такие воспоминания.

Наиболее важным для меня стал первый звонок в 11 классе. Тогда я очень сильно расплакалась. Мне было жаль, что все это происходит раз. В 11 классе начало учебного года был очень трогательным. Ты 10 лет наблюдал как приветствуют выпускников, а теперь сам в этой роли, и тебе просто не верилось. Думаю, что этот день для многих остается в памяти важным воспоминанием, ведь наверняка именно тогда, когда мы осознаем, что уже очень скоро жизнь изменится.

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Автор: УНИАН