Тогда певице было всего 26 лет.

В сети показали, как певица София Ротару выглядела 50 лет назад. Тогда она жила в браке со своим мужем Анатолием Евдокименко, который умер в 2002 году. Мужчина скончался после третьего инсульта, на руках у своей супруги.

На архивном фото, которое разместили в Telegram-канале "Старый папарацци", счастливая певица сидит рядом с мужем на скамейке. Она нежно положила голову ему на плечо, а Евдокименко ее обнимал. Ротару позировала в белом брючном костюме и в босоножках на каблуке. 50 лет назад певица не делала яркий макияж и могла похвастаться естественной красотой.

Муж Ротару позировал на фото в аналогичном наряде белого цвета. Пара, будто бы специально, примерила схожие образы, создав "семейный лук".

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Снимок был сделан в 1973 году, спустя 5 лет после свадьбы Ротару и Евдокименко. Тогда их единственному сыну Руслану Евдокименко было около 3 лет.

Как Ротару выглядела 50 лет назад - фото

Как Ротару выглядит сейчас - "свежее" фото

В последнее время певица редко делится новыми фото. Однако недавно, в День Независимости Украины, Ротару сделала исключение. Она показала селфи со своим сыном. На снимке певица позировала в косынке и спрятала большую часть лица под солнцезащитными очками.

Напомним, ранее российский продюсер "слил", где сейчас живет София Ротару.

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