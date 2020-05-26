38-летняя Вера Брежнева удивила чрезвычайно молодым лицом (фото)

На фото артистка показала лицо крупным планом и поразила своих подписчиков тем, что на нем нет ни одной морщинки.

Украинская поп-певица, актриса, телеведущая и бывшая участница поп-группы "ВИА Гра", которая сейчас живет и работает в России, поделилась с поклонниками свежим фото.

Снимок Вера разместила в своем Instagram.

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На фото артистка показала лицо крупным планом и поразила своих подписчиков тем, что на нем нет ни одной морщинки. На снимке Брежнева выглядит очень свежо и молодо, на ее лице легкий розовый румянец.

Певица сфотографировалась, сидя на диване в домашней обстановке.

"Верочка, вы такая красивая!", "Прекрасная", "Красавица", "Солнечная, и такая нежная", - написали Брежневой в комментариях.

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