38-летняя Вера Брежнева удивила чрезвычайно молодым лицом (фото)
Украинская поп-певица, актриса, телеведущая и бывшая участница поп-группы "ВИА Гра", которая сейчас живет и работает в России, поделилась с поклонниками свежим фото.
Снимок Вера разместила в своем Instagram.
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На фото артистка показала лицо крупным планом и поразила своих подписчиков тем, что на нем нет ни одной морщинки. На снимке Брежнева выглядит очень свежо и молодо, на ее лице легкий розовый румянец.
Певица сфотографировалась, сидя на диване в домашней обстановке.
"Верочка, вы такая красивая!", "Прекрасная", "Красавица", "Солнечная, и такая нежная", - написали Брежневой в комментариях.
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