Его подруга, блогер-миллионник Алина Шаманская заявила, что даже за границей Влад помогает Украине.

Украинская блогерша Алина Шаманская с мужем и сыном живет в США. В новом интервью для ПРОFILE она рассказала, как однажды встретилась за границей с хореографом Владом Ямой, который выехал из родной страны в начале российского полномасштабного вторжения.

Алина заявила, что ей сложно оценивать поступок Ямы, так как они дружат. Однако она отметила, что он переживает за Украину и всячески помогает:

"В США я выступала на благотворительном концерте с Владом Ямой. Мы встретились в Чикаго. Он очень грустный. Ему болит. Поскольку я хорошо к нему отношусь, мне реально очень сложно оценивать. Понимаю Влада Яму, понимаю его жену".

Также Шаманская прокомментировала и хейт в адрес своего супруга Руслана Ханумака, который выехал за границу еще до 24 февраля и пока не планирует возвращаться в Украину.

"Есть мужчины, которым стоило уехать, потому что они делают там (за границей, - УНИАН) гораздо больше. Мужчины, которые уехали и ничего не делают, а живут свою обычную жизнь, я считаю, это позорно, это ужасно, я таких не уважаю. К мужчинам, которые выехали по разным причинам – личным, просто испугался, он - отец троих детей или не может пойти на фронт, но делают там очень много, я отношусь нормально", – добавила блогерша.

Напомним, ранее Алина Шаманская рассказала, что певица ANNA ASTI родом из Черкасс в первые дни полномасштабного вторжения находилась в Украине. Но уже вскоре она вернулась в Россию, где строит карьеру последние годы.

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