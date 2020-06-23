Экс-"виагра" Санта Димопулос рассказала, как полюбить себя

Певица отметила, что нас никто не учил любить себя.

Экс-участница группы "ВиаГра" Санта Димопулос опубликовала в Instagram пост, в котором рассказала как полюбить себя.

По ее словам, нас этому никто не учил. Поэтому до сих пор мы избавляемся от советского наследия, когда нам твердили "Я - последняя буква алфавита".

"И проблема в том, что пока мы не научимся себя любить мы отчаянно будем искать любовь извне и эта жажда будет неутоленной сколько бы мы ее не находили. Потому что мы не может принять ее во внешнем мире, если нет источника внутри. Этот бесконечный поиск чреват разочарованием в своём выборе и разбитыми мечтами", - написала Санта.

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Певица отметила, что начинать нужно всегда с себя. Потому что самое главное для человека - это он сам. Мы сами с собой остаемся в любой ситуации и в любое время года.

"Заботьтесь о себе, балуйте себя. Сервируйте стол даже когда едите сами, зажигайте свечи, слушайте красивую музыку, читайте познавательные книги, смотрите качественное кино, занимайтесь спортом на постоянной основе, регулярно следите за своим здоровьем, общайтесь с интересными людьми, ничего не бойтесь – доверяйте Вселенной свою жизнь и благодарите за неё, говорите «ДА» новому, будьте открыты миру, ищите позитив во всём. Вот так по крупицам выстраивая свой мир вы полюбите себя за его богатство", - подытожила Санта.

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