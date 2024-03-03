Он уже 13 лет состоит в браке.

Звезда "Довбуша" Алексей Гнатковский недавно получил премию "Золотой лифон". Украинцы признали его самым сексуальным актером нашей страны. По словам Гнатковского, для него это было неожиданно.

В комментарии ТСН он сказал, что об этой премии ему сообщила супруга Ольга, с которой он состоит в браке уже 13 лет и имеет двоих детей.

"У меня очень умная жена. Вот видишь, что для меня сексуально - ум. Ну она офигенно красива. Но первое, что я скажу - она умная", - сказал Гнатковский о своей супруге.

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Также он рассказал, что даже предположить не мог, что станет победителем в такой номинации, потому что в зал ходит только для здоровья, а прическу порой делает сам.

"Я не считаю себя каким-то секс-символом. Для меня эталон мужчины сегодня – это военный, стоящий на передовой", - отметил артист.

Чем известен Алексей Гнатковский

Алексей Гнатковский родился 9 ноября 1985 года в Ивано-Франковске. В 2008 году окончил Институт искусств Прикарпатского национального университета им. В.Стефаника.

Актер и режиссер Ивано-Франковского областного музыкально-драматического театра. В 2017 году совершил дебютную режиссерскую постановку "На западном фронте без перемен" по одноименному роману Э.М.Ремарка. Заслуженный артист Украины (2014).

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