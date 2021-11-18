Певица показала несколько снимков со съемочной площадки.

Опальная украинская певица Ани Лорак, выступающая в России, анонсировала выход нового видео на песню "Верила" из нового альбома.

Об этом она написала в своем Instagram, опубликовав фото со съемок.

"Иногда все, что тебе остается, только вера… Но в какой-то момент, подобно птице, ты отпускаешь её в небо… Mood video на очень личную для меня песню "Верила". Уже завтра", – написала она.

На снимках Лорак позирует с белым голубем.

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Ранее сообщалось, что Ани Лорак представила 17-й студийный альбом под названием "Я жива".

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Автор: Виолетта Орлова