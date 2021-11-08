Певица выбрала для прогулки черный total-look.

Опальная певица Ани Лорак выступила с концертом в Дубае. После такого события звезда решила прогуляться по городу в стильном образе.

Так, Лорак подобрала черное мини-платье с глубоким декольте и босоножки от всемирно известного бренда Versace. Стоит отметить, что стоимость черных кожаных босоножек с золотыми цепями достигает почти 32 тысяч гривень.

Кроме того, певица дополнила черный total-look сумкой-багетом и украшением на шее. Волосы она распустила и нанесла легкий макияж.

"Спасибо, Дубай, за тёплый приём! Сколько же людей пришло на концерт. Было круто", - написала певица.

"Какая вы красивая", "Так нравится ваш стиль", "Сногсшибательная", "Невероятно красивое фото", "Богиня", - пишут поклонники.

Ранее УНИАН сообщал, что украинская актриса Ксения Мишина также предпочитает бренд Versace. Звезда похвасталась туфлями на высоком каблуке за 35 тысяч гривень.

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Автор: Диана Могилевич