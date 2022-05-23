Благо, звезды умеют посмеяться над собой.

Звезды, как и все люди, попадают в курьезные ситуации. Например, украинская певица Тина Кароль едва успела прикрыть обнаженную грудь, когда с нее слетело платье, а солист группы Måneskin на Евровидении 2021 порвал штаны.

Тина Кароль

Любители развлекательных программ на 1+1 точно смотрели "Липсинк баттл". Во время одного из выпусков с ведущей Тины Кароль слетело платье. Она едва успела прикрыть обнаженную грудь и спрятаться под стол. Певица не растерялась и быстренько исправила ситуацию. Конечно, это изрядно всех повеселило, да и сама Кароль не удержалась от смеха.

Måneskin

Солист итальянской группы Måneskin Дамиано Давид и сам не заметил, как на Евровидении 2021 он порвал штаны. Благо, участница бэнда заметила этот конфуз и сказала об этом Дамиано. В противном случае зрители могли бы увидеть то, что им не стоило.

Елена Кравец

Украинская актриса комедийного жанра Елена Кравец не сдержала смех, когда рассказывала о своей нелепой травме. Оказывается, звезда "Квартала 95" запуталась в собственных штанах, упала и сломала ногу. Да, бывает и такое.

Хайди Клум

В 2008 году на церемонии вручения премии "Эмми" Хайди Клум должна была упасть в объятия комика Тома Бержерона. Но все пошло не по плану, когда он не смог поймать звезду, и она оказалась на полу. Благодаря актерскому мастерству ей удалось выйти из ситуации победителем. Она разыграла мини-сценку и сохранила свое лицо перед публикой.

Марго Робби

У голливудской актрисы Марго Робби прямо на красной дорожке разошлась молния на платье. Благо, рядом оказался Александр Скарсгард, который спас ее от конфузной ситуации. Он быстренько застегнул молнию, и актриса продолжила блистать на премьере фильма "Легенды Тарзана".

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