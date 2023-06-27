Известная украинская певица Руслана, которая в 2004 году победила на Евровидении от Украины, отправилась в зону боевых действий. Артистка записала видео под Бахмутом, обратившись к НАТО с просьбой передать Украине самолеты F16.
Где именно артистка пребывала - неизвестно, но на фоне было видно огромную воронку от "прилета". Известно, что Руслана записывала этот видеоролик недалеко от Бахмута - города, который стирают с лица земли российские оккупанты.
Однако поклонники обратили внимание не столько на храбрость и благородный посыл Русланы, сколько на ее внешний вид - певица стояла в кадре в бронежилете поверх футболки и в коротких шортах. В соцсетях ее высмеяли за "голые ноги".
Реакция соцсетей
- "Господи, оденьте ее кто-нибудь!"
- "НАТО испугалось и предоставило"
- "Одежда именно для фронта"
- "При всем уважении, но где ее штаны?"
- "НАТО, передайте Руслане штаны!"
- "В трусах и бронике? Смело!"
- "К F-16 прошу предоставить Руслане штаны или хоть шорты"
- "Нет, ну в таком виде не откажут"
Чем сейчас занимается Руслана
Певица всегда занимала активную позицию в вопросах политики. После начала полномасштабной войны она еще больше стала стараться для того, чтобы локально помочь армии.
Сейчас она нередко ездит на передовую к солдатам, поддерживая их как своим творчеством, так и продуктами и средствами, которые нужны на позициях.