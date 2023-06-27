Известная украинская певица побывала в зоне боевых действий.

Известная украинская певица Руслана, которая в 2004 году победила на Евровидении от Украины, отправилась в зону боевых действий. Артистка записала видео под Бахмутом, обратившись к НАТО с просьбой передать Украине самолеты F16.

Где именно артистка пребывала - неизвестно, но на фоне было видно огромную воронку от "прилета". Известно, что Руслана записывала этот видеоролик недалеко от Бахмута - города, который стирают с лица земли российские оккупанты.

Однако поклонники обратили внимание не столько на храбрость и благородный посыл Русланы, сколько на ее внешний вид - певица стояла в кадре в бронежилете поверх футболки и в коротких шортах. В соцсетях ее высмеяли за "голые ноги".

Реакция соцсетей

"Господи, оденьте ее кто-нибудь!"

"НАТО испугалось и предоставило"

"Одежда именно для фронта"

"При всем уважении, но где ее штаны?"

"НАТО, передайте Руслане штаны!"

"В трусах и бронике? Смело!"

"К F-16 прошу предоставить Руслане штаны или хоть шорты"

"Нет, ну в таком виде не откажут"

Чем сейчас занимается Руслана

Певица всегда занимала активную позицию в вопросах политики. После начала полномасштабной войны она еще больше стала стараться для того, чтобы локально помочь армии.

Сейчас она нередко ездит на передовую к солдатам, поддерживая их как своим творчеством, так и продуктами и средствами, которые нужны на позициях.

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