Также он осудил полномасштабное вторжение в Украину.

Российский певец Эдуард Шарлот на камеру сжег свой паспорт. Он достал зажигалку и избавился от документа гражданина страны-агрессора.

По его словам, он осуждает полномасштабную войну против Украины. Он добавил, что последние три годы активно противодействует преступной политике Кремля.

Кроме того, Шарлот сообщил, что хочет приехать в Украину, чтобы поддерживать людей своими выступлениями, а также оказывать другую помощь, которая им необходима.

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"Считаю нужным быть в трудную минуту с теми, кого притесняют. Я больше не гражданин преступной России. Территориально нахожусь в другой стране. Выбираю тех, кто за мир "братского народа". Пожалуйста, организуйте путь (в Украину, - УНИАН), например, по официальному приглашению", - сказал Шарлот.

Чем известен Эдуард Шарлот

Эдуард Шарлот - российский певец, который известен своими эпатажными выходками. Несколько раз он сообщал о своей якобы смерти.

Также недавно он разрезал ленту в виде знака Z - символа войны России против Украины. И добавил, что он против войны.

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