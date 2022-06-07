Водитель авто погиб на месте.

Российский певец Олег Абрамов попал в смертельное дорожно-транспортное происшествие на Пятницком шоссе близ Москвы.

Об этом сообщает RenTV.

Отмечается, что машина, в которой ехал Абрамов, съехала в кювет и загорелась. Водитель Porsche погиб на месте, а певцу удалось спастись.

На место происшествия выехали сотрудники правоохранительных органов. Детали ДТП устанавливаются.

Стоит отметить, что украинцы не очень хорошо относятся к Олегу Абрамову из-за его неоднозначной позиции по войне. В 2018 году он выступил на фестивале "Нашествие" в поддержку российской армии.

А в первые дни полномасштабного вторжения России в Украину он заявил, что и в Украине, и в России есть "д*билы", которые пытаются решать свои вопросы за счет людей.

Известно, что за неделю до войны он вместе со своей группой RADIO TAPOK должен был выступить в Харькове, но тогда в Украину пропустили только Абрамова.

Вас также могут заинтересовать новости: