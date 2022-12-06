Российские эксперты нашли в словах песни "призывы к нарушению территориальной целостности" РФ.

Российские правоохранители открыли дело против исполнителя Мирона Федорова, известного как Oxxxymiron. Прокурорам Санкт-Петербурга не угодила его песня "Ойда".

По данным кремлевского издания ТАСС, эксперты нашли в тексте песни "публичные призывы к действиям, в результате которых может произойти нарушение территориальной целостности Российской Федерации, а также публичное позитивное отношения к отделению части территории Российской Федерации, высказанного в форме лозунга".

Теперь песня "Ойда" может оказаться в списке запрещенного, а значит на стриминговых сайтах ограничат к ней доступ.

Позиция Oxxxymiron по войне в Украине - что известно

Артист еще в начале полномасштбного вторжения России в Украину выехал за границу, где начал собирать деньги для украинскмх беженцев. Так, 15 марта в Стамбуле он провел благотворительный концерт под названием Russians Against War (RAW), а уже 24 марта в Лондоне состоялся второй антивоенный концерт.

5 июоя стало известно, что Oxxxymiron может попасть в "белый список" Украины и сможет выступать в украинских городах.

Активная поддержка украинцев обернулась для исполнителя тем, что его признали в России физлицом-иноагентом. При этом в конце октября суд признал песню "Последний звонок" экстремистской. Якобы ее распространение в интернете несет угрозу конституционному строю РФ, пропагандирует терроризм и экстремистскую идеологию.

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