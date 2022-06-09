Они готовы потратить миллионы на такую роскошь.

О собственном острове, наверное, мечтают многие. Особенно, чтобы провести там старость. Только представьте: тишина, спокойствие, морские волны, свежий воздух и целый пляж только в вашем распоряжении.

А пока мы об этом мечтаем, некоторые знаменитости уже купили острова. Кто они и сколько стоит эта роскошь - в материале УНИАН.

Джонни Депп

Должны сказать вам, что Джонни Депп - завидный жених. Во-первых, он победил в многолетних судах с Эмбер Херд, и теперь она должна выплатить ему круглую сумму денег. Во-вторых, он владеет целым островом Little Halls Pond Cay в Багамском архипелаге. На такую роскошь он потратил 3,6 млн долларов. Позже появилась информация, что Депп купил необитаемые острова в Эгейском море за 4,2 миллиона евро.

Шакира

Популярная певица Шакира уже давно признана одной из самых "горячих" знаменитостей. Поэтому не странно, что такая латиноамериканка обладает собственным островом. Нужно же ей где-то отдыхать, не только ж на сцене выступать. Известно, что она приобрела Bonds Cay на Багамах за 16 миллионов долларов.

Бейонсе

А вот Бейонсе не тратила собственные миллионы на острова. Ее супруг, рэпер Джей зи решил сделать ей роскошный подарок на день рождения. Так, она получила остров на Багамах за 3 миллиона долларов.

Рики Мартин

В2008 году Рики Мартин купил часть архипелага Angra dos Reis у берегов Бразилии. Такая роскошь обошлась ему в 8 миллионов долларов.

Леонардо Ди Каприо

Леонардо Ди Каприо обладает островом Blackadore Caye в Карибском море у берегов Белиза. Точную стоимость такого приобретения наверняка никто не знает, так как актер не разглашает эту информацию. Но, по данным СМИ, такая покупка могла обойтись ему от 1,75 до 2,4 миллиона долларов.

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