Евгений Кунгуров умер на 41-м году жизни в Москве.

Российский оперный и эстрадный певец, путинист Евгений Кунгуров покончил с жизнью в центре Москвы. Причины такого решения артиста неизвестны, однако он давно лечился у психиатра в частной клинике.

Кунгуров страдал от алкогольной зависимости и имел немало ментальных проблем. Как сообщили российские СМИ, его тело нашли 9 апреля возле дома в центре Москвы.

Перед самоубийством певец написал жене о том, что хочет покончить с собой, и перестал отвечать на звонки и сообщения от нее. Женщина начала бить тревогу, она обратилась в спасательную службу, однако было уже поздно. У певца осталось двое детей: 2-летняя дочь и 8-летний сын.

Что известно о Евгении Кунгурове

Кунгуров активно поддерживал войну в Украине, захватническую политику Кремля и посвящал песни российским солдатам. В 2014 году он с оркестром выступал на пророссийском концерте в центре Москвы. Действо было посвящено аннексии Крыма.

Кроме того, певец часто выступал "на разогреве" перед речами российского диктатора Владимира Путина. После 24 февраля 2022 года артист неоднократно проводил концертные программы во временно оккупированном Херсоне и Мелитополе. Там, кроме исполнения песен, он "вливал" пророссийскую пропаганду в головы поклонников.

Как известно, Путин наградил Кунгурова званием заслуженного артиста Чеченской Республики и Республики Ингушетия. Артист всегда хорошо зарабатывал и пользовался благосклонностью российских властей.

Напомним, ранее украинскую народную артистку Ружену Рублеву приговорили к 10 годам лишения свободы за то, что она поддерживает вооруженную агрессию России.

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