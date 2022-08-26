Фаны заметили у звезды носки Adidas с надписью "Россия", созданные в сотрудничестве с дизайнером Рубчинским.

Голливудский актер, исполнитель роли Железного человека Роберт Дауни-младший оскандалился в сети завуалированной поддержкой России.

Фото с отдыха Роберта Дауни опубликовано на странице фанов актера в Twitter.

Однако пользователи соцсети заметили у звезды носки Adidas с надписью "Россия", созданные в сотрудничестве с дизайнером Рубчинским. Знал ли актер, что написано на его носках, пока неизвестно, но фанаты так увлеклись, что даже желто-голубой рюкзак не спас звезду от хейта:

"Он поддерживает Россию? Там надпись "Россия" на его носках"

"Эй, что за... Зачем вы надели эти носки?"

"Вы поддерживаете Россию? Что вы об этом думаете? Вы на стороне Танатоса?"

"Хорошо, что тогда победил Капитан Америка".

"Носки "Россия"? Серьезно? Ты ужасен, Роберт!! Не Железный человек - а человек-дерьмо, не Шерлок – Shitlock. О, тебе стоит поучиться у Камбербэтча, как быть настоящим Шерлоком!".

"Носки "Россия"... Роберт поддерживает фашистскую Россию? Позор".

Война в Украине: актуальные данные

Россияне сосредоточились на захвате Донбасса. Вечером, 25 августа, Генштаб ВСУ сообщал об отражении атак оккупантов на Харьковском, Славянском, Краматорском, Бахмутском и Южнобугском направлениях.

Институт изучения войны констатирует, что продвижение врага достигло кульминации: Россия не может развить тактические успехи в более широкие оперативные.

Запад склоняется, что российско-украинская война продлится минимум год, но уже "фактически зашла в тупик". В Лондоне считают, что речь идет о войне "на истощение".

Вместе с тем ВСУ все еще не могут пойти в контрнаступление из-за дефицита надлежащего вооружения, пояснил военный эксперт Олег Жданов. "Ситуация патовая – тот, кто первым сформирует резервы и перебросит их на передний край, тот и получит преимущество на поле боя", – отметил он.

25 августа также стало известно о подписании Путиным указа об увеличении численности состава ВС РФ, хотя, убежден генерал Романенко, для восстановления утраченных ресурсов врагу понадобится много времени.

ВСУ ликвидировали уже 45 850 оккупантов с начала полномасштабного вторжения РФ и тысячи единиц техники врага.

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