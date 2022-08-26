Голливудский актер, исполнитель роли Железного человека Роберт Дауни-младший оскандалился в сети завуалированной поддержкой России.
Фото с отдыха Роберта Дауни опубликовано на странице фанов актера в Twitter.
Однако пользователи соцсети заметили у звезды носки Adidas с надписью "Россия", созданные в сотрудничестве с дизайнером Рубчинским. Знал ли актер, что написано на его носках, пока неизвестно, но фанаты так увлеклись, что даже желто-голубой рюкзак не спас звезду от хейта:
- "Он поддерживает Россию? Там надпись "Россия" на его носках"
- "Эй, что за... Зачем вы надели эти носки?"
- "Вы поддерживаете Россию? Что вы об этом думаете? Вы на стороне Танатоса?"
- "Хорошо, что тогда победил Капитан Америка".
- "Носки "Россия"? Серьезно? Ты ужасен, Роберт!! Не Железный человек - а человек-дерьмо, не Шерлок – Shitlock. О, тебе стоит поучиться у Камбербэтча, как быть настоящим Шерлоком!".
- "Носки "Россия"... Роберт поддерживает фашистскую Россию? Позор".
Война в Украине: актуальные данные
Россияне сосредоточились на захвате Донбасса. Вечером, 25 августа, Генштаб ВСУ сообщал об отражении атак оккупантов на Харьковском, Славянском, Краматорском, Бахмутском и Южнобугском направлениях.
Институт изучения войны констатирует, что продвижение врага достигло кульминации: Россия не может развить тактические успехи в более широкие оперативные.
Запад склоняется, что российско-украинская война продлится минимум год, но уже "фактически зашла в тупик". В Лондоне считают, что речь идет о войне "на истощение".
Вместе с тем ВСУ все еще не могут пойти в контрнаступление из-за дефицита надлежащего вооружения, пояснил военный эксперт Олег Жданов. "Ситуация патовая – тот, кто первым сформирует резервы и перебросит их на передний край, тот и получит преимущество на поле боя", – отметил он.
25 августа также стало известно о подписании Путиным указа об увеличении численности состава ВС РФ, хотя, убежден генерал Романенко, для восстановления утраченных ресурсов врагу понадобится много времени.
ВСУ ликвидировали уже 45 850 оккупантов с начала полномасштабного вторжения РФ и тысячи единиц техники врага.