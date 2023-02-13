Он считает, что Алексу нужно повзрослеть.

Ведущий романтического шоу "Холостяк" Григорий Решетник высказался об отношениях Алекса Топольского и Кати Лозовицкой. Он признался, что не ожидал таких бурных обсуждений после их разрыва.

"Я уже 12 лет веду "Холостяка", и до этого реакция участников после окончания была более сдержанной. Но поскольку у нас был большой перерыв, прошел год после съемок, возможно, они соскучились по эмоциям или кто-то изменил свое мнение по тем или иным вопросам, у кого-то, возможно, появились какие-то новые надежды, домыслы, поэтому и начали делиться своими мыслями столь эмоционально", - сказал Решетник в интервью "КП в Украине".

Он добавил, что все эти выяснения отношений выглядят по-детски. Решетник считает, что и Топольскому, и участницам нужно прожить все эти эмоции и повзрослеть.

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"Единственное - хочу, чтобы они были добрее друг к другу, помнили и уважали тот путь, который вместе прошли на проекте, и ни в коем случае не переходили к еще большим обвинениям друг друга. Это меня немного огорчает", - добавил Решетник.

Скандалы с Алексом Топольским

В финале шоу "Холостяк" главный герой выбрал модель Катю Лозовицкую, однако спустя месяц они расстались. На пост-шоу Катя сказала, что инициатором разговора о разрыве была она, однако Алекс не согласился с этим.

Он заявил, что их отношения не могли развиваться, так как в его мыслях была финалистка Саша Мудрая. Поэтому он пытался наладить с ней контакт, но девушка отказала ему и даже заблокировала во всех соцсетях.

Кроме того, в интервью УНИАН Мудрая рассказала все подробности общения с Топольским и о том, какие гадости он ей писал.

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