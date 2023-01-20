Едва успел закончиться 12-й сезон, как телеведущий заинтриговал продолжением.

В канун пост-шоу "Холостяк" Григорий Решетник удивил публику намеком на продолжение романтического проекта еще на один сезон.

В 13-м сезоне главная роль может достаться известному украинскому футболисту Михаилу Мудрику. Об этом Гриша написал в комментариях в социальной сети Instagram и в шутку добавил, что Мудрика на проект он готов взять без проб и кастингов.

Кто такой Михаил Мудрик

22-летний украинский футболист. Родился в Краснограде Харьковской области. Сейчас играет в Челси на позиции левого полузащитника. За плечами карьера в футбольных клубах "Арсенал-Киев" и "Шахтер Донецк".

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Холостяк-12: кто победил

С конца октября 2022 года публика с интересом наблюдала за Алексом Топольскими более чем 20-ти претендентками на его сердце. Девушки стремительно покидали проект. До финала дошли двое - Саша Мудрая и Катя Лозовицкая. Выбор, по словам Алекса, был очень сложным, но он сделал его в пользу Кати.

Уже 20 января в эфир выйдет пост-шоу, на котором станет известно вместе ли Алекс и Катя сейчас. Но публика уверена, что Топольский - не достойный партнер для Кати, поэтому предполагают, что они расстались.

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