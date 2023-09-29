Артист заявил, что не ощущает негатива к решению авиаперевозчика.

Российского рэпера Лигалайза (Андрея Меньшикова) не пустили на самолет польской авиакомпании LOT. Артист хотел отправиться из Казахстана в Черногорию, однако ему, как и всем другим пассажирам с российскими паспортами, пришлось оставаться в Астане.

Сам рэпер уже отреагировал на случившееся. На своей странице в Instagram он написал, что переносит свой концерт в Черногории, но при этом никакого негатива якобы не испытывает. При этом Лигалайз высказался об украинцах.

"Друзья, меня не пустили в самолет. Компания отказала пассажирам с российскими паспортами. Я вынужден перенести концерт в Будве. Никакого негатива по отношению к решению авиаперевозчика не испытываю. Готов нести ответственность за чудовищные преступления, которые совершает моя страна. Не считаю это померными "страданиями", по сравнению с настоящими страданиями украинцев", - написал рэпер.

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Что Лигалайз говорит о полномасштабной войне в Украине

В начале полномасштабного вторжения РФ в Украину рэпер закрыл комментарии в своих соцсетях. Сначала он не стал прямо осуждать путинскую агрессию, а также писал, что все равно считает себя россиянином.

"Я люблю Москву и Россию. Я люблю весь мир и все страны где побывал и пожил. Хорошо говорю на русском и английском, плохо на французском и чешском. Я интернационалист, космополит по природе, но хочу жить дома. Я всегда был открыт мировым культурам: восточной (много лет посвятил восточным единоборствам и их философии), американской (рэп — моя жизнь, моя страсть и ремесло), европейской (произведения художников, кинорежиссёров, писателей). Я русский гражданин мира и не буду другим", - утверждал Лигалайз.

После этого рэпер выпустил клип "Мир! Вашему! Дому!", из-за которого его теперь требуют признать "иноагентом" в РФ. Лигалайза пытаются обвинить в том, что он "дискредитирует войну".

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