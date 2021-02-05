Тодоренко показала фигуру / instagram.com/reginatodorenko
Известная телеведущая и певица Регина Тодоренко опубликовала в Instagram новое фото с отдыха на Бали.
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На снимке девушка позирует вместе со своим супругом Владом Топаловым. Пара, держась за руки, бежит вдоль берега океана. Влад надел плавки, а Регина - купальник. При этом ее внешний вид не понравился фанатам.
"Регина, что-то нужно с телом поработать", "Подумал, что какая-то латинос бежит", "Разве это красивая фигура?", - пишут комментаторы.
Тодоренко показала фигуру / instagram.com/reginatodorenko
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